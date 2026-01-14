Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:37, 14 января 2026Россия

В России указали на важный знак в переговорах по урегулированию конфликта на Украине

Сенатор Джабаров назвал хорошим знаком визит Уиткоффа и Кушнера в Москву
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

В России указали на важный знак в переговорах по Украине. По мнению сенатора Владимира Джабарова, хорошей предпосылкой к урегулированию конфликта является скорый визит в Москву спецпредставителя США Стива Уиткоффа и зятя американского президента Дональда Трампа Джареда Кушнера, пишет «Газета.Ru».

«Я думаю, что это хороший знак, потому что всегда лучше говорить, переговариваться, обсуждать, чем сидеть при своем мнении», — обозначил Джабаров.

Сенатор также выразил мнение, что сейчас Трамп ждет «прорыва» по решению на Украине на фоне появившихся других международно-политических проблем.

«У него есть информация, он понимает, что Украина реально терпит поражение на всех фронтах. И это еще Россия в полный рост не развернула все свои возможности. Я имею ввиду военного плана, он прекрасно понимает, что следующие условия России будут еще жестче в отношении Украины», — заключил политик.

О том, что Уиткофф и Кушнер планируют в январе отправиться в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным стало известно 14 января. По данным Bloomberg, встреча может состояться в этом месяце.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Страны НАТО массово стягивают авиацию в ключевой хаб снабжения ВСУ. За трое суток там сели 10 самолетов. Что происходит?

    Будущее СВО и крепкий рубль. Что нейросети предсказывают России в 2026 году

    Редкоземы и сверхсекретная база под ледником. Почему Трампу на самом деле так нужна Гренландия

    Умер заслуженный артист России Виктор Рухманов

    Тимошенко прокомментировала изобличающие ее пленки НАБУ

    Трамп потребовал от НАТО помощи с Гренландией

    Депутат объяснил фото с курткой за 105 тысяч рублей на заседании Госдумы

    Родители умерших в роддоме в Новокузнецке младенцев заявили о бездействии властей

    Россияне обошли немцев и британцев по визитам на один курорт Турции

    В Москве выросли 59-сантиметровые сугробы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok