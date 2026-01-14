В России указали на важный знак в переговорах по урегулированию конфликта на Украине

Сенатор Джабаров назвал хорошим знаком визит Уиткоффа и Кушнера в Москву

В России указали на важный знак в переговорах по Украине. По мнению сенатора Владимира Джабарова, хорошей предпосылкой к урегулированию конфликта является скорый визит в Москву спецпредставителя США Стива Уиткоффа и зятя американского президента Дональда Трампа Джареда Кушнера, пишет «Газета.Ru».

«Я думаю, что это хороший знак, потому что всегда лучше говорить, переговариваться, обсуждать, чем сидеть при своем мнении», — обозначил Джабаров.

Сенатор также выразил мнение, что сейчас Трамп ждет «прорыва» по решению на Украине на фоне появившихся других международно-политических проблем.

«У него есть информация, он понимает, что Украина реально терпит поражение на всех фронтах. И это еще Россия в полный рост не развернула все свои возможности. Я имею ввиду военного плана, он прекрасно понимает, что следующие условия России будут еще жестче в отношении Украины», — заключил политик.

О том, что Уиткофф и Кушнер планируют в январе отправиться в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным стало известно 14 января. По данным Bloomberg, встреча может состояться в этом месяце.