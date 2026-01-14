Реклама

14:53, 14 января 2026Бывший СССР

В России увидели политический след в обысках у Тимошенко и Арахамии

Корнилов: После обысков у Тимошенко и Арахамии НАБУ может дойти и до Порошенко
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Обыски в домах у глав фракций «Батькивщина» Юлии Тимошенко и «Слуга народа» Давида Арахамии могут быть частью предвыборной операции. О политическом следе в данной истории высказался политолог Владимир Корнилов, передает «Взгляд».

Он напомнил, что ранее обоих украинских политиков заподозрили в подкупе нардепов.

«Делами против Юлии Тимошенко и Давида Арахамии НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины — прим. «Ленты.ру») решает несколько задач. Главная — сориентировать украинские политические, деловые круги, весь истеблишмент и общество, скажем так, на "объективность" американской стороны. Им показывают, что США способны найти компромат или другие инструменты давления на каждого», — пояснил эксперт.

По его словам, таким же образом работа антикоррупционных органов на Украине закончилась отставкой экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака. «Теперь же НАБУ пришла не только к прозеленским силам, но и к его потенциальным политическим конкурентам», заметил специалист, добавив, что он удивится, если следующей целью НАБУ станет бывший глава Украины Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму).

Говоря о выдвинутых против Тимошенко и Арахамии обвинениях, Корнилов подчеркнул, что такое уже давно практикуется на Украине. Все фракции выделяют депутатам наличные деньги, чтобы те поддержали или, наоборот, бойкотировали законопроект. Он выразил уверенность, что в НАБУ знали об этом и раньше, так что текущие обыски и подозрения говорят о сугубо «политической подоплеке расследований».

Ранее на Украине подтвердили связь обысков у Тимошенко с голосованием за отставку двух министров. В частности, речь идет о бывшем главе СБУ Василии Малюке (внесен в России в список террористов и экстремистов).

