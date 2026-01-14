Реклама

Экономика
18:26, 14 января 2026Экономика

В российском городе поселились свиньи

В Ревде по улицам начали расхаживать свиньи
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Кадр: Telegram-канал Ural Mash

По улицам Ревды в Свердловской области начали бегать свиньи. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Известно, что животные принадлежат местному жителю, но свободно перемещаются по городу. Администрация города планировала начать отлавливать их 12 января, однако хозяин подал апелляцию на решение суда.

Животные ходят по улицам в 30-градусные морозы. Некоторые лежат под окнами домов.

Ранее знаменитые московские бутовские козы переехали на подмосковную экоферму в городе Ступино. Переезд был организован после того, как суд запретил пенсионеру Валерию Аникееву содержать коз в своем районе. Животные раздражали местных жителей, гуляя стадом по улицам и тем, что забирались на машины, чтобы пощипать листья деревьев.

