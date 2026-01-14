Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
05:09, 14 января 2026Силовые структуры

В российском регионе возбудили уголовное дело из-за иголки в шоколаде

В Калуге возбудили уголовное дело из-за иголки в шоколадке
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Oleg Spiridonov / Business Online / Global Look Press

В Калуге из-за иголки в шоколаде возбудили уголовное дело о покушение на причинение вреда здоровью средней тяжести. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Отмечается, что в ноябре 2025 года девочка-школьница купила в магазине шоколадный батончик и угостила подругу. Потом та разломала его и обнаружила внутри иголку. После этого мама девочки обратилась в полицию, по данному факту была проведена проверка.

Сейчас по данному факту возбудили уголовное дело. В рамках расследования назначен и проведен ряд экспертиз, проводятся другие необходимые следственные действия.

«Дознание продолжается, устанавливаются лица, причастные к противоправному деянию», — сообщила представитель УМВД.

Ранее на Шелепихинской набережной в Москве нашли пять гранат в пакете.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Силовики пришли с обысками в офис партии Тимошенко. Ее подозревают в подкупе голосов. Какое наказание грозит экс-премьеру Украины?

    В России изменили связанный с военкоматом закон. Что будет, если много лет не сообщать о переезде

    Ледник Судного дня пришел в движение. Чем это грозит

    Российский боец рассказал о низкой подготовке в ВСУ

    Оценены угрозы для России из-за таяния ледника Судного дня

    Стало известно о состоянии помогавшего российским военным в зоне СВО ослика Жорика

    Мошенники стали чаще атаковать две категории россиян

    Иностранец описал российский город фразой «царский и величественный»

    Российские военные создали боевые «Снежинки» из трофейных дронов

    Маск предсказал мировой отказ от пенсий

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok