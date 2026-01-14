В российском регионе возбудили уголовное дело из-за иголки в шоколаде

В Калуге возбудили уголовное дело из-за иголки в шоколадке

В Калуге из-за иголки в шоколаде возбудили уголовное дело о покушение на причинение вреда здоровью средней тяжести. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Отмечается, что в ноябре 2025 года девочка-школьница купила в магазине шоколадный батончик и угостила подругу. Потом та разломала его и обнаружила внутри иголку. После этого мама девочки обратилась в полицию, по данному факту была проведена проверка.

Сейчас по данному факту возбудили уголовное дело. В рамках расследования назначен и проведен ряд экспертиз, проводятся другие необходимые следственные действия.

«Дознание продолжается, устанавливаются лица, причастные к противоправному деянию», — сообщила представитель УМВД.

