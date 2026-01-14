Реклама

23:49, 14 января 2026

В российском регионе объявили ракетную опасность

Богомаз: На территории Брянской области объявили ракетную опасность
Марина Совина
СюжетВзрывы в Ростовской области

Фото: РИА Новости

На территории Брянской области объявили ракетную опасность, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Внимание! На территории Брянской области! Ракетная опасность! Запущена система оповещения», — отмечается в сообщении.

Ранее Вооруженные силы Украины попытались атаковать Таганрог в Ростовской области. В небе над городом раздалось несколько взрывов — местные жители сообщают, что слышали примерно три-четыре громких звука около 22:50. Согласно предварительной информации, работает система противовоздушной обороны, сбивая дроны противника на подлете к городу.

