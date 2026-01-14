Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:49, 14 января 2026Ценности

В Сети раскритиковали первую в мире куклу Barbie с аутизмом

Мария Винар

Кадр: Mattel

Американская компания Mattel выпустила первую в мире куклу Barbie с аутизмом и подверглась критике в Сети. На соответствующие комментарии в X (ранее — Twitter) обратило внимание издание Daily Mail.

Причиной возмущения стали аксессуары, которые идут в комплекте с игрушкой, а именно — спиннер, наушники с шумоподавлением и планшет с приложениями для альтернативной коммуникации. Кроме того, пользователи Сети не оценили инициативу компании сделать локти и запястья куклы более подвижными. По их мнению, данные детали указывают на стереотипные черты, связанные с аутизмом.

«У моей племянницы диагностировали аутизм. Как она обрадуется, когда узнает, что она должна чаще размахивать руками», «Услышал это сегодня утром по радио вместе с двумя подростками-аутистами. Они были ошеломлены. Младший был удивлен, что куклу сделали такой стереотипной», «Я считаю это оскорбительным», «Новая Барби, которую представляют как аутистку, на мой взгляд, не соответствует действительности», «Инклюзия должна заключаться в том, чтобы прислушиваться к людям с аутизмом, а не в том, чтобы навешивать на них ярлыки», — высказывались юзеры.

Ранее стало известно, что во время создания новой куклы Barbie Mattel сотрудничала с американской некоммерческой организацией Autistic Self Advocacy Network, которая занимается защитой прав и интересов людей с аутизмом. Компания заявила, что она поможет детям лучше понять людей с данной особенностью.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США приостановят выдачу виз россиянам

    Зумеры придумали новое слово, которое быстро стало популярным. Что оно значит

    Будущее СВО и крепкий рубль. Что ждет Россию в 2026 году

    Нейросети помешали поймать беглых обезьян

    12-летний лыжник был заживо погребен под снежной лавиной в Европе и не выжил

    В России у школьницы начала отслаиваться кожа по всему телу после приема одного препарата

    Возмутившая россиян откровенными фото активистка ЛДПР ответила на критику

    В российском селе из-за влаги и помета рухнула крыша здания

    Турист отправился к замерзшему водопаду в Европе, упал и не выжил

    В Сети раскритиковали первую в мире куклу Barbie с аутизмом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok