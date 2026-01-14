В Сети раскритиковали первую в мире куклу Barbie с аутизмом

Американская компания Mattel выпустила первую в мире куклу Barbie с аутизмом и подверглась критике в Сети. На соответствующие комментарии в X (ранее — Twitter) обратило внимание издание Daily Mail.

Причиной возмущения стали аксессуары, которые идут в комплекте с игрушкой, а именно — спиннер, наушники с шумоподавлением и планшет с приложениями для альтернативной коммуникации. Кроме того, пользователи Сети не оценили инициативу компании сделать локти и запястья куклы более подвижными. По их мнению, данные детали указывают на стереотипные черты, связанные с аутизмом.

«У моей племянницы диагностировали аутизм. Как она обрадуется, когда узнает, что она должна чаще размахивать руками», «Услышал это сегодня утром по радио вместе с двумя подростками-аутистами. Они были ошеломлены. Младший был удивлен, что куклу сделали такой стереотипной», «Я считаю это оскорбительным», «Новая Барби, которую представляют как аутистку, на мой взгляд, не соответствует действительности», «Инклюзия должна заключаться в том, чтобы прислушиваться к людям с аутизмом, а не в том, чтобы навешивать на них ярлыки», — высказывались юзеры.

Ранее стало известно, что во время создания новой куклы Barbie Mattel сотрудничала с американской некоммерческой организацией Autistic Self Advocacy Network, которая занимается защитой прав и интересов людей с аутизмом. Компания заявила, что она поможет детям лучше понять людей с данной особенностью.