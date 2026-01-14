В Сети восхитились внешностью Кристины Орбакайте на новом фото

В Сети восхитились внешностью российской эстрадной певицы и актрисы Кристины Орбакайте на новом фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

54-летняя артистка показала два кадра с дочерью, сделанные у Бранденбургских ворот в Берлине с разницей в 12 лет. На архивном снимке она позировала в зеленой кофте с капюшоном, держа девочку на руках. На новом — предстала в коричневой шубе и черном платке рядом с повзрослевшей наследницей. «Берлин 12 лет спустя», — подписала пост артистка.

Поклонники высказались о внешности звезды в комментариях. «Дочь подросла, а мама все так же хороша и прекрасна!», «Кристина выглядит шикарно, не меняется», «Мама все хорошеет и хорошеет», «Кристина, с годами вы становитесь только красивее! Это невероятно», — заявили юзеры.

В ноябре 2025 года Кристина Орбакайте показала фигуру в купальнике на пляже.