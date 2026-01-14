В Совбезе ООН прошло заседание после удара «Орешником» по Львову

Совбез ООН провел экстренное заседание для обсуждения российского удара ракетным комплексом «Орешник» по территории Украины. Как пишет «Коммерсантъ», представитель Соединенных Штатов обвинила РФ в эскалации боевых действий.

В свою очередь, представитель РФ Василий Небензя ответил на это, что Россия наносит удары лишь по военным объектам. Он также подверг критике ООН за отсутствие реакции на удары по российским гражданским объектам.

Заседание СБ ООН состоялось по запросу Украины. В начале заседания заместитель генсека ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло призвала к немедленному прекращению огня.

Небензя, выступая на заседании, заявил, что «голословные утверждения» о том, что атака была нацелена на мирных жителей, не подтверждаются «никакими фактами и свидетельствами».

Ранее в Минобороны России заявили, что в результате удара ракетного комплекса «Орешник» по Львову, нанесенного 9 января, выведен из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. В ведомстве сослались на подтверждение этой информации несколькими независимыми источниками.

В свою очередь, в Госдуме дали оценку удару «Орешником» по западу Украины, назвав пораженный военный аэродром достойной целью.