Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:45, 14 января 2026Мир

В Совбезе ООН прошло заседание после удара «Орешником» по Львову

Совбез ООН обсудил удар России «Орешником» по Львову
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости

Совбез ООН провел экстренное заседание для обсуждения российского удара ракетным комплексом «Орешник» по территории Украины. Как пишет «Коммерсантъ», представитель Соединенных Штатов обвинила РФ в эскалации боевых действий.

В свою очередь, представитель РФ Василий Небензя ответил на это, что Россия наносит удары лишь по военным объектам. Он также подверг критике ООН за отсутствие реакции на удары по российским гражданским объектам.

Заседание СБ ООН состоялось по запросу Украины. В начале заседания заместитель генсека ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло призвала к немедленному прекращению огня.

Небензя, выступая на заседании, заявил, что «голословные утверждения» о том, что атака была нацелена на мирных жителей, не подтверждаются «никакими фактами и свидетельствами».

Ранее в Минобороны России заявили, что в результате удара ракетного комплекса «Орешник» по Львову, нанесенного 9 января, выведен из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. В ведомстве сослались на подтверждение этой информации несколькими независимыми источниками.

В свою очередь, в Госдуме дали оценку удару «Орешником» по западу Украины, назвав пораженный военный аэродром достойной целью.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Силовики пришли с обысками в офис партии Тимошенко. Ее подозревают в подкупе голосов. Какое наказание грозит экс-премьеру Украины?

    В России изменили связанный с военкоматом закон. Что будет, если много лет не сообщать о переезде

    Ледник Судного дня пришел в движение. Чем это грозит

    Раскрыты детали массированного налета ВСУ на российские регионы

    Объявлено о масштабных последствиях ночного налета ВСУ на российский регион

    Лицо блогерши после удаления филлеров описали в сети фразой «собака съела пчелу»

    В США рассказали о насмешивших Россию Мерце и Макроне

    Бастрыкин раскрыл получившего 270 млн рублей взятки бывшего российского губернатора

    Озвучен приговор россиянину за поджог военного вертолета

    Губернатор Новосибирской области получил десятки штрафов на служебном Mercedes

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok