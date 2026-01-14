Реклама

14:10, 14 января 2026

В США рассказали о «лучах боли» и «электрической бомбе»

В США рассказали о «лучах боли» и «электрической бомбе»
Иван Потапов
Фото: Michael A. McCoy / Reuters

Спецназ США при проведении операций может применять «лучи боли» и «электрическую бомбу». Об этом рассказывает портал TWZ.

Издание отмечает, что направленное воздействие электромагнитных волн миллиметрового диапазона — «лучи боли» — вызывает ощущение горения кожи. Акустическое оружие — воздействие звуковыми волнами определенной частоты — вызывает у человека страх и ощущение тревожности. Лазерные системы могут применяться для временного ослепления людей. Для точечной ликвидации спецназ США использует высокоточную ракету Hellfire R9X с выдвижными лезвиями, а для нарушения работы компьютерных систем — спланированные кибератаки.

Не исключено, что американские военные располагают «электрической бомбой», реагирующей на металлические предметы и использующей отдельные возможности вышеуказанных средств.

Портал пишет, что воздействие сразу нескольких из перечисленных систем может повлиять на то, как человек запоминает общую последовательность событий. Вероятно, что ряд данных об использовании американскими войсками некоего «сверхмощного оружия» искажен или даже сфабрикован.

Ранее газета «Известия» заметила, что Россия располагает инфразвуковым оружием «Шепот», которое можно назвать аналогом секретной системы, которую США могли применить против охраны президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

