Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:04, 13 января 2026Наука и техника

Назван аналог России секретного оружия США против охраны Мадуро

«Известия»: Россия располагает инфразвуковым оружием «Шепот»
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: @realDonaldTrump / Handout/ Reuters

Россия располагает инфразвуковым оружием «Шепот», которое можно назвать аналогом секретной системы, которую США могли применить против охраны президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом пишет газета «Известия».

«Это компактные излучатели, дезориентирующие человека», — сказал военный эксперт Дмитрий Болтенков.

По его словам, также российская сторона располагает акустическим нелетальном оружием для охраны объектов. «Такие устройства применяются как спецсредства для охраны периметра и отпугивания нарушителей на море и суше», — добавил аналитик.

По оценке издания, сообщения СМИ об использовании США секретного оружия против охраны Мадуро могут быть дезинформацией.

Материалы по теме:
Прямо в цель. Российский автомат Калашникова стал символом свободы и завоевал мир. Какое оружие придет ему на смену?
Прямо в цель.Российский автомат Калашникова стал символом свободы и завоевал мир. Какое оружие придет ему на смену?
9 ноября 2022
Бьющий в цель. Калашников создал самое популярное оружие в мире. Как его автомат изменил ход истории?
Бьющий в цель.Калашников создал самое популярное оружие в мире. Как его автомат изменил ход истории?
4 июля 2024

Ранее военный эксперт Алексей Живов заметил, что неизвестное мощное оружие, которое предположительно применили американские военные во время захвата лидера Венесуэлы Николаса Мадуро, давно существует.

Также в январе издание New York Post со ссылкой на показания сотрудника охраны венесуэльского лидера рассказало, что американские военные применили неизвестное мощное оружие во время операции по захвату Мадуро.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Умирали по три ребенка за сутки». В российском роддоме произошла массовая гибель младенцев. Что известно?

    200 часов и миллионы рублей. Сколько стоит завести друга в Москве

    В США перевернули пирамиду питания. Что это значит

    В Британии запланировали захват связанных с Россией судов

    В российском регионе произошло мощное землетрясение

    Украина второй день подряд атаковала Россию умными бомбами

    Армия России ответила массированным ударом на атаки Украины по гражданским объектам

    Появились подробности службы племянника Солженицына на СВО

    Описано возможное условие для похищения Трампом Кадырова

    Названы цели удара российских войск на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok