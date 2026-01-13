Реклама

Наука и техника
11:37, 13 января 2026

Стало известно использованное США против охраны Мадуро секретное оружие

«Известия»: Сообщения о секретном оружии США против Мадуро — дезинформация
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Ricardo Arduengo / Reuters

Сообщения об использовании США секретного оружия против охраны президента Венесуэлы Николаса Мадуро могут быть дезинформацией. Об этом стало известно газете «Известия».

Издание пообщалось с российскими военными экспертами, которые не увидели в возможном применении акустического оружия против охраны президента латиноамериканского государства ничего нового.

«Такие установки могут работать на крайне высокой частоте, которую человеческое ухо не улавливает. Тем не менее воздействие колоссально: оно бьет по барабанным перепонкам, провоцирует резкую тошноту, сильное головокружение и полную потерю ориентации в пространстве», — сказал эксперт Виктор Литовкин.

Он добавил, что акустическое оружие США могли применить вместе с электромагнитным импульсом, который вывел из строя все основные радиотехнические системы армии Венесуэлы.

Военный эксперт Дмитрий Корнев допустил, что США против охраны президента могли использовать сверхвысокочастотное излучение. Тем не менее, по его оценке, такого оружия могло вовсе не быть, а заявления венесуэльского охранника могли быть сфабрикованы американской прессой. Похожей точки зрения придерживается Литовкин. По его мнению, США, в отличие от России, не могут похвастаться стратегическими ракетами вроде «Орешника» или комплекса «Авангард».

Ранее военный эксперт Алексей Живов заметил, что неизвестное мощное оружие, которое, предположительно, применили американские военные во время захвата лидера Венесуэлы Николаса Мадуро, давно существует.

Также в январе издание New York Post со ссылкой на показания сотрудника охраны венесуэльского лидера рассказало, что американские военные применили неизвестное мощное оружие во время операции по захвату Мадуро.

