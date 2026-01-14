Военкор высмеял одно действие Тимошенко

Военкор Коц высмеял Тимошенко за использование русского языка во время подкупа

Российский военкор Александр Коц высмеял лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко за использование двух разных языков во время выступлений в Раде и во время подкупа депутата, о котором стало известно из опубликованных антикоррупционными структурами пленок. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Но еще смешнее, что переговоры "не прослушиваемым" шепотом о взятке во всех этих "пленках НАБУ" ведутся на русском языке», — написал он.

Коц также высмеял тот факт, что Тимошенко вела переговоры с нардепом Рады шепотом. Он отметил, что несмотря на несколько уголовных преследований, глава «Батькивщины» верит, что разговоры шепотом гарантируют конфиденциальность сказанного.

НАБУ опубликовало записи попытки подкупа неназванного депутата Рады в среду, 14 января. На пленках собеседник с женским голосом, который приписывают Тимошенко, предлагает 10 тысяч долларов за покупку голосов по конкретным законопроектам.