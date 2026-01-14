Реклама

16:21, 14 января 2026

Военкор высмеял одно действие Тимошенко

Военкор Коц высмеял Тимошенко за использование русского языка во время подкупа
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Российский военкор Александр Коц высмеял лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко за использование двух разных языков во время выступлений в Раде и во время подкупа депутата, о котором стало известно из опубликованных антикоррупционными структурами пленок. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Но еще смешнее, что переговоры "не прослушиваемым" шепотом о взятке во всех этих "пленках НАБУ" ведутся на русском языке», — написал он.

Коц также высмеял тот факт, что Тимошенко вела переговоры с нардепом Рады шепотом. Он отметил, что несмотря на несколько уголовных преследований, глава «Батькивщины» верит, что разговоры шепотом гарантируют конфиденциальность сказанного.

НАБУ опубликовало записи попытки подкупа неназванного депутата Рады в среду, 14 января. На пленках собеседник с женским голосом, который приписывают Тимошенко, предлагает 10 тысяч долларов за покупку голосов по конкретным законопроектам.

