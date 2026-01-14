Реклама

15:18, 14 января 2026

Врач назвал купание в проруби игрой в русскую рулетку

Врач Кондрахин: Разовые погружения в прорубь опасны, это игра в русскую рулетку
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Кадры из Сургута, где мужчина окунул маленького ребенка в прорубь в сильный мороз, прокомментировал терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. В беседе с aif.ru он сравнил подобные эксперименты с игрой в русскую рулетку.

По словам врача, для неподготовленного ребенка такое купание несет высокий риск серьезных последствий для здоровья. Он отметил, что с медицинской точки зрения погружение в ледяную воду является тяжелым испытанием для организма, сопровождающимся выбросом адреналина и перегрузкой сердечно-сосудистой системы.

Кондрахин напомнил, что человек теплокровен, холод для него неестественен. Именно поэтому зимой люди стараются одеваться теплее и избегать переохлаждения. По его словам, моржевание может быть допустимо лишь для тех, кто годами занимается закаливанием и регулярно тренируется. А вот разовые погружения «от случая к случаю» врач назвал крайне опасными.

Специалист также подчеркнул, что длительное пребывание в воде температурой около 0 градусов смертельно опасно, поскольку организм просто не выдерживает такой нагрузки.

Ранее житель ХМАО окунул годовалого ребенка в прорубь в мороз и попал на видео. В момент съемки видео температура воздуха опустилась до минус 30 градусов.

