Россиянин окунул годовалого ребенка в прорубь в 30-градусный мороз и попал на видео

Житель ХМАО окунул годовалого ребенка в прорубь в мороз и попал на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Моржи Сургута ЦЗ "Айсберг"».

На записи россиянин спускается к проруби, держа ребенка в руках. Затем он несколько раз окунает ребенка в ледяную воду.

По данным Telegram-канала «Ханты, деньги, нефтевышки | URA.RU», в момент съемки видео температура воздуха опускалась до минус 30 градусов. Об отце известно, что он практикует закаливание.

Ранее МВД России объявило в розыск блогера Сергея Косенко. В начале 2024 года он выложил в сеть видео, на котором бросает двухмесячного сына в сугроб. Позже блогер заявил, что в ролике использовал куклу, а не настоящего ребенка. Мужчина заочно арестован.