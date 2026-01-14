Реклама

10:32, 14 января 2026Забота о себе

Врач предостерег от принятия горячего душа в холодную погоду

Терапевт Грант: Горячий душ лишает кожу полезных масел и усиливает потерю воды
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: user18526052 / Freepik

Терапевт Дональд Грант предостерег от принятия горячего душа в холодную погоду. Об опасности этой привычки он предупредил в разговоре с Daily Mirror.

Грант отметил, что зимой очень приятно принять горячую ванну или душ, но увлекаться ими не стоит. Он пояснил, что в холодное время года кожа и так обезвожена из-за отопления в помещениях и мороза на улице. Воздействие горячей воды усиливает этот эффект, так как лишает ее полезных масел, удерживающих воду. «По возможности выбирайте теплую или чуть теплую воду. Это касается и умывания лица, и мытья рук», — дал совет врач.

Он добавил, что для увлажнения кожи в зимние месяцы полезно пить достаточно воды и использовать крем для тела без агрессивных веществ в составе. Также врач призвал не забывать в холодное время года пользоваться солнцезащитными средствами.

Ранее эпидемиолог Патрисия Гильем назвала рабочие способы снизить риск простуды зимой. По ее мнению, для этого нужно часто мыть руки и стараться правильно питаться.

