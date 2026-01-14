Программы для ускорения Windows назвали обманом

XDA: Программы для ускорения Windows оказались бесполезными

Большая часть программ для ускорения работы Windows не выполняет своих функций. Об этом сообщает издание XDA.

Журналисты обратили внимание, что среди пользователей операционных систем (ОС) Microsoft остаются крайне популярными различные утилиты, созданные для ускорения работы Windows. Авторы проанализировали программы и пришли к выводу, что их создатели фактически обманывают пользователей, а ускорить работу ОС можно и другими способами.

Так, для очистки кэша приложений необязательно покупать отдельную программу. Авторы объяснили, что в настройках ОС есть раздел «Очистка диска», через который можно удалить кэшированные файлы обновлений и прочий мусор. Они отметили, что будет полезно удалять кэш примерно раз в месяц.

Также авторы XDA прямо назвали программы, которые описывают как способные «чистить реестр Windows», мошенническими. По их словам, в реестре системы действительно могут оставаться невостребованные ключи — например, от удаленных программ. Однако они не занимают много места и не замедляют работу ОС.

В заключение специалисты раскритиковали создателей программ для очистки оперативной памяти. В материале говорится, что сразу после такой очистки память снова заполнится — «и это нормально». В случае замедления работы компьютера журналисты посоветовали перезагрузить устройство.

Ранее журналисты издания Neowin перечислили новые функции для Windows 11 в 2026 году. Так, ОС получит больше инструментов искусственного интеллекта и новое меню «Выполнить».