Липецкую активистку ЛДПР Наталью Богданову осудили за фотографии в нижнем белье

В соцсетях разгорелся скандал из-за откровенных снимков липецкой активистки ЛДПР Натальи Богдановой, которые она выкладывает в открытый доступ. Молодая женщина не стесняется в ответах недовольным ее поведением в комментариях, позволяя себе использовать мат и оскорбления. «Я на *** пошлю кого угодно», — ответила она одному из пользователей.

Известно, что когда-то Богданова строила модельную карьеру. Теперь же она пытается совмещать прошлую жизнь с новой, ведя две страницы в соцсетях, одна из которых имеет более деловой характер, а другая — личный. При этом обе страницы не приватны, посмотреть публикации может любой желающий.

Фото: @bogdanova.natalia

Так, на рабочей странице общественница публикует более официальный контент. Личная же страница Богдановой пестрит снимками в бикини и откровенных нарядах.

Богданова уверена, что ей завидуют

Как утверждается, последней каплей для пользователей стала фотография, на которой Богданова позирует со своим удостоверением члена избирательной комиссии Задонского округа. После этого местные жители подали коллективную жалобу, в результате чего активистке пришлось удалить снимок.

Сама Богданова уверена, что предъявляемые ей претензии исходят исключительно от тех, кто ей завидует. В своих публикациях она не видит ничего предосудительного и отмечает, что гордится собственной внешностью. Иметь такие данные, как у нее, подчеркивает 36-летняя женщина, не значит быть той, кто «стоит на панели».

Сидят там, например, Вася, Петя, Маня, которые ничего не делают и пьют пиво со своими бичами на лавке, и пытаются меня как-то оскорбить, понимаете? Наталья Богданова активистка ЛДПР

Фото: @bogdanova.natalia

Наталья Богданова ранее несколько раз безуспешно баллотировалась в депутаты района. На данный момент она является членом избирательной комиссии

В СПЧ снимки общественницы посчитали жестче эротики

Многие пользователи недоумевают, как Богданова, занимая свою должность, может вести такую двойную жизнь.

«Вдвойне страшно, когда такие люди идут во власть», «Главное интересно, что учителей чуть ли не сажают за фото в купальнике или топике, а тут это норма…», «Я думаю, справедливость восторжествует, и вам аукнутся ваши слова и фотографии», «Как еще не уволили за такую пошлость?» — возмущены пользователи сети. При этом есть и те, кто выступают в защиту Богдановой, говоря о праве на личную жизнь и свободу самовыражения вне рабочей деятельности.

К ситуации подключилась также член СПЧ Марина Ахмедова.

Не знаю, кто это такая, но также считаю неприемлемым выкладывать на одной странице себя в виде, который даже эротикой не назовешь, там жестче Марина Ахмедова член СПЧ

Она подчеркнула, что лучше будет сидеть на улице с «бичами», как выражается Богданова, чем общаться с такими политиками, которые позируют «в зазывных позах» в трусах. «Партия ей должна объяснить», — заключила она.