Из жизни
21:10, 14 января 2026Из жизни

Компания Илона Маска опубликовала порно с участием японской принцессы

Нейросеть Илона Маска сгенерировала фото обнаженной японской принцессы Како
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Imperial Household Agency of Japan / Handout / Reuters

Нейросеть Grok, разработанную компанией Илона Маска xAI, использовали, чтобы изготовить и опубликовать в соцсети порно с участием японской принцессы Како. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

2 января в соцсети X был опубликована фотография Како, сделанная во время празднования Нового года с семьей императора Японии. Вскоре после этого один из пользователей соцсети оставил под снимком комментарий, в котором на ломаном английском приказал нейросети переодеть принцессу в крохотное бикини. Grok немедленно выполнил его просьбу.

Сгенерированное изображение собрало 15 миллионов просмотров, прежде чем его удалили. Другие пользователи воспользовались тем же способом, чтобы сгенерировать и опубликовать изображения, на которых принцесса полностью обнажена, а ее тело покрыто татуировками.

Японская императорская семья не комментировала происшествие.

Ранее сообщалось, что злоумышленники изготовили фальшивое порно с участием наследницы нидерландского престола, 21-летней принцессы Катарины-Амалии. Чтобы ликвидировать сайты, на которых были опубликованы эти видео, власти Нидерландов обратились за помощью к ФБР.

    Обсудить
