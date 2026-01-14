Зеленский прокомментировал ночную атаку по инфраструктуре Украины

Зеленский: Россия нанесла удары по энергетическим объектам Украины

Россия в ходе ночной атаки нанесла массированные удары по энергетическим объектам во множестве регионов Украины. Об этом заявил в Telegram президент Украины Владимир Зеленский.

«Под обстрелами оказались Днепропетровская, Житомирская и Харьковская области. Основной целью были объекты энергетики, важная инфраструктура», — говорится в публикации.

Он заявил, что в ходе атаки были использованы почти сотня дронов и несколько баллистических ракет.

Ранее Минобороны России сообщило об ударе по Украине с помощью дальнобойного оружия. Военное ведомство отчиталось об успешном поражении объектов военной инфраструктуры противника. В частности, речь идет о местах хранения беспилотников и объектах энергетики, обеспечивающих работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины.