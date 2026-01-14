Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:53, 14 января 2026Бывший СССР

Зеленский прокомментировал ночную атаку по инфраструктуре Украины

Зеленский: Россия нанесла удары по энергетическим объектам Украины
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Kyriakos Hadjielia / Reuters

Россия в ходе ночной атаки нанесла массированные удары по энергетическим объектам во множестве регионов Украины. Об этом заявил в Telegram президент Украины Владимир Зеленский.

«Под обстрелами оказались Днепропетровская, Житомирская и Харьковская области. Основной целью были объекты энергетики, важная инфраструктура», — говорится в публикации.

Он заявил, что в ходе атаки были использованы почти сотня дронов и несколько баллистических ракет.

Ранее Минобороны России сообщило об ударе по Украине с помощью дальнобойного оружия. Военное ведомство отчиталось об успешном поражении объектов военной инфраструктуры противника. В частности, речь идет о местах хранения беспилотников и объектах энергетики, обеспечивающих работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    У семьи бывшего российского мэра нашли бриллианты и 50 квартир и домов

    Перечислены сбывшиеся предсказания Билла Гейтса

    Глутамат, нитраты, сахзамы и пальмовое масло. Что из этого на самом деле вредно

    В России указали на важный знак в переговорах по урегулированию конфликта на Украине

    Названы увеличивающие на 45 процентов риск деменции факторы

    Российский подросток получил большой срок за госизмену

    Глава МИД Польши высказался о депортации украинцев фразой «будем скучать»

    Неожиданную версию обысков у Тимошенко подтвердили

    Гоблин назвал Трампа молодцом

    В России прокомментировали систему карусели ВСУ для освобожденных из плена бойцов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok