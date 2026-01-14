Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
12:18, 14 января 2026Из жизни

Женщина использовала блинчик как оружие и попала под суд

В Австралии женщина напала на министра с блинчиком и попала под суд
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: HC FOTOSTUDIO / Shutterstock / Fotodom

Жительнице Австралии вынесли приговор за нападение на министра с блинчиком. Об этом сообщает 1 News.

56-летняя риэлтор Сюзанна Ли Милгейт в сентябре 2023 года напала на Наташу Файлс, которая в то время занимала должность премьер-министра региона Северная территория. Инцидент произошел на рынке Найтклифф. Милгейт бросилась к Файлс и стала бить ее свернутым блинчиком в картонном держателе. В результате нападения у Файлс остались кровоподтеки на лице.

Милгейт назвала свои действия протестом против жестких карантинных ограничений, введенных Файлс. На судебном заседании она пояснила, что ее муж перенес инсульт в январе 2020 года и нуждался в операции, однако не смог получить освобождение от вакцинации. Сразу после инцидента женщину лишили лицензии риэлтора.

На финальном заседании 12 января Милгейт самостоятельно представляла свои интересы. Она также подала ходатайства об отводе судьи и прокурора, утверждая, что они предвзяты и вступили в сговор с Файлс, но они были отклонены. Судья признала, что блинчик, брошенный в лицо министру, был использован как оружие.

Материалы по теме:
Аферистка убила мать, подругу и инвалида ради выплат по страховке. За ней гонялись годами, а теперь для нее требуют казни
Аферистка убила мать, подругу и инвалида ради выплат по страховке.За ней гонялись годами, а теперь для нее требуют казни
2 апреля 2022
«Это смог бы провернуть даже ребенок» Как отчаявшийся человек случайно совершил самую громкую кражу в истории Австрии
«Это смог бы провернуть даже ребенок»Как отчаявшийся человек случайно совершил самую громкую кражу в истории Австрии
16 сентября 2022

Суд счел произошедшее умышленным нападением, а не акцией гражданского неповиновения, поскольку Милгейт заранее попросила кого-то заснять атаку. В итоге ее приговорили к году условного заключения. «Я никогда не была плохим человеком и никогда не обидела бы и мухи», — заявила обвиняемая. Судья Джули Франц учла, что преступление было совершено на фоне стресса, депрессии и потери бизнеса, а также то, что Милгейт уже провела 24 дня под стражей.

Услышав приговор, женщина расплакалась и поблагодарила судью. Однако позже она сообщила журналистам, что намерена обжаловать решение, так как оно мешает ей вернуть лицензию риэлтора.

Ранее сообщалось, что пенсионер из США не захотел есть блинчики, приготовленные женой, и напал на нее с ножом. По словам мужчины, жена убеждала его есть, чтобы набрать вес, а ему не хотелось блинчиков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    У семьи бывшего российского мэра нашли бриллианты и 50 квартир и домов

    Перечислены сбывшиеся предсказания Билла Гейтса

    Глутамат, нитраты, сахзамы и пальмовое масло. Что из этого на самом деле вредно

    В России указали на важный знак в переговорах по урегулированию конфликта на Украине

    Названы увеличивающие на 45 процентов риск деменции факторы

    Российский подросток получил большой срок за госизмену

    Глава МИД Польши высказался о депортации украинцев фразой «будем скучать»

    Неожиданную версию обысков у Тимошенко подтвердили

    Гоблин назвал Трампа молодцом

    В России прокомментировали систему карусели ВСУ для освобожденных из плена бойцов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok