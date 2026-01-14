Женщина подавилась картошкой и врезалась в заправку

В США женщина врезалась в заправку из-за ломтика картофеля фри

Жительница США попала в серьезное ДТП из-за кусочка картофеля фри. Об этом сообщает FOX 19.

Случай произошел в городе Уилмингтон, штат Огайо. Женщина решила перекусить за рулем и внезапно поперхнулась, когда ела ломтик картошки фри. Начав задыхаться, она потеряла управление автомобилем, заехала на территорию автозаправочной станции Sunoco и протаранила опору навеса, который частично обрушился. После этого ее автомобиль врезался в другую припаркованную машину.

По словам американки, она не помнит деталей происшествия, но объяснила полиции, что у нее в горле образовался «сухой участок», из-за которого она подавилась картошкой фри. Инцидент, произошедший 11 января около полудня, был зафиксирован свидетелями. В результате инцидента никто не пострадал, однако были повреждены конструкции заправки и два других автомобиля.

Ранее сообщалось, что жительница Австралии попала в больницу с многочисленными травмами после того, как подавилась мясом. У нее диагностировали сотрясение мозга, рассечение головы, перелом грудины и девять сломанных ребер.