Акула вцепилась женщине в бедро и попала на видео

В Бразилии акула-нянька укусила женщину за бедро и попала на видео

У архипелага Фернанду-ди-Норонья, Бразилия, усатая акула-нянька напала на женщину. Об этом сообщает UOL.

Тайана Далазен плавала среди акул в маске и ластах со своими друзьями. Неожиданно одна из хищных рыб, до этого не проявлявшая агрессию, укусила женщину за бедро. Этот момент попал на видео.

На помощь к туристке тут же пришел гид, сопровождавший группу друзей. Он пытался вытащить ее ногу из пасти акулы, но хватка была слишком крепкой. Гиду пришлось несколько раз ударить рыбу, чтобы она разжала челюсти. Известно, что та же акула в тот же день схватила за шорты другого купальщика.

Рыбачившие рядом мужчины доставили пострадавшую на берег. Там один из ее друзей — врач — оказал ей первую помощь. В больнице Далазен наложили швы и сделали прививку от столбняка. Ее жизни ничего не угрожает.

«Со мной все в порядке. Боли нет. Просто в ближайшие несколько дней не смогу заниматься серфингом», — рассказала Далазен. Она добавила, что от укуса останется шрам, но это ее даже радует — так она будет выглядеть брутальнее.

Пострадавшая призвала не бояться нырять у Фернанду-ди-Норонья. По ее словам, произошедшее с ней — исключение из правил.

