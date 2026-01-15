Реклама

23:23, 15 января 2026

Белый дом анонсировал встречи США и Дании по Гренландии

Белый дом: Встречи США и Дании по Гренландии будут проходить каждые 2-3 недели
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Встречи совместной рабочей группы США и Дании по Гренландии будут проходить каждые две-три недели. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Она отметила, что стороны договорились о создании «рабочей группы из лиц, которые будут продолжать технические переговоры о приобретении Гренландии».

Кэролайн Левитт также оценила переговоры вице-президента США Джея Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио с главами МИД Дании и Гренландии. По ее словам, встреча прошла продуктивно и хорошо. В то же время сообщалось, что министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен и министр независимости и иностранных дел Гренландии Вивиан Мотцфельдт хотели убедить Вашингтон отказаться от притязаний американской стороны на остров.

Ранее Мотцфельдт расплакалась после встречи с представителями администрации США в Белом доме. «Последние несколько дней были тяжелыми. Мы подготовились, и давление стало еще сильнее», — отметила она.

