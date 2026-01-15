Белый дом объяснил слова Трампа об отмене выборов в США

Левитт: Слова Трампа об отмене выборов в США были шуткой

Президент США Дональд Трамп шутил, когда говорил о возможной отмене выборов президента страны. Так его слова прокомментировала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на пресс-конференции.

Трамп прежде выражал мнение, что в США стоит отменить выборы. Он объяснил это тем, что его администрация добилась таких успехов, что, «если подумать, выборы вообще не нужны».

«Президент просто шутил. Он говорил: "Мы делаем такую ​​замечательную работу. Американский народ, возможно, думает, что нам следует просто продолжать в том же духе". Но он говорил это в шутливой форме», — объяснилась Левитт.

Ранее Трамп во время встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в Белом доме пошутил, что тоже хочет попробовать, как он, отменить президентские выборы в США.

