Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:00, 15 января 2026Мир

Белый дом объяснил слова Трампа об отмене выборов в США

Левитт: Слова Трампа об отмене выборов в США были шуткой
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Mehmet Eser / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп шутил, когда говорил о возможной отмене выборов президента страны. Так его слова прокомментировала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на пресс-конференции.

Трамп прежде выражал мнение, что в США стоит отменить выборы. Он объяснил это тем, что его администрация добилась таких успехов, что, «если подумать, выборы вообще не нужны».

«Президент просто шутил. Он говорил: "Мы делаем такую ​​замечательную работу. Американский народ, возможно, думает, что нам следует просто продолжать в том же духе". Но он говорил это в шутливой форме», — объяснилась Левитт.

Ранее Трамп во время встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в Белом доме пошутил, что тоже хочет попробовать, как он, отменить президентские выборы в США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Давление стало еще сильнее». Глава МИД Гренландии расплакалась после встречи с администрацией Трампа

    У США появилось новое супероружие. На что оно способно

    200 часов и миллионы рублей. Сколько стоит завести друга в Москве

    Трампа упрекнули в ненависти к Зеленскому

    Зеленский ответил на критику Трампа

    Изнасиловавшая россиянку бутылкой шампанского мигрантка получила пять лет колонии

    Белый дом объяснил слова Трампа об отмене выборов в США

    В США оценили контакты с Венесуэлой после похищения Мадуро

    Названа причина взрывов в Нидерландах

    В России оценили шансы Макрона обзавестись собственным «Орешником»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok