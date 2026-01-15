Реклама

Бездомный обогатился за счет российского пенсионера

В Пермском крае бомж напал на пожилого таксиста и украл его деньги и вещи
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В Пермском крае полиция задержала 39-летнего мужчину без определенного места жительства за нападение на 75-летнего таксиста. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном ГУ МВД.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье 162 УК РФ («Разбой») и арестовали. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

По версии следствия, пассажир, ранее пользовавшийся услугами пенсионера, потребовал отвезти его в Пермь. Получив отказ, он приставил к боку водителя какой-то предмет, угрожая расправой, и обыскал карманы. Злоумышленник похитил два телефона, три тысячи рублей и банковскую карту, после чего заставил таксиста ехать за автомобилем своей знакомой, а потом пересел к ней и скрылся.

Ранее в Москве задержали мужчину, напавшего с отверткой на прохожего.

