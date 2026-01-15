Бросивший ребенка об пол в российском аэропорту мужчина пойдет под суд

В Москве осудят мужчину, бросившего ребенка об пол в Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, следователи провели свыше 20 допросов, также получили результаты судебных экспертиз, среди которых молекулярно-генетическая и судебно-медицинская. Таким образом, расследование дела в отношении него завершено и будет направлено в суд для решения вопроса о применении к нему мер медицинского характера.

Комплексная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что фигурант не мог осознавать характер и общественную опасность своих действий.

24 июня 31-летний гражданин Белоруссии прилетел из Каира в аэропорт Шереметьево. В зоне выдачи багажа терминала С он приблизился к двухлетнему ребенку, схватил его, а затем внезапно с силой бросил на пол. Перед вылетом он употребил наркотические вещества.

Ранее сообщалось, что бросившему ребенка об пол в российском аэропорту мужчине избрали меру пресечения.