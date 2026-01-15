Генштаб назвал область наиболее тяжелых боев в зоне спецоперации

НГШ Герасимов: Самые упорные бои — в зоне ответственности группировки «Центр»

Самые упорные бои в ходе специальной военной операции (СВО) сейчас идут в зоне ответственности группировки войск «Центр». Этот участок назвал начальник Генштаба (НГШ) Вооруженных сил России Валерий Герасимов, его слова приводит Минобороны в Telegram.

По словам Герасимова, бойцы группировки участвуют в упорных боях и развивают наступление на территории Донецкой народной республики.

«Продолжаются бои по уничтожению подразделений ВСУ в городе Константиновке», — сообщил он.

Днем ранее сообщалось, что Украина попыталась применить в зоне СВО редкую технику из секретной поставки.