Генштаб назвал область наиболее тяжелых боев в зоне спецоперации

Самые упорные бои в ходе специальной военной операции (СВО) сейчас идут в зоне ответственности группировки войск «Центр». Этот участок назвал начальник Генштаба (НГШ) Вооруженных сил России Валерий Герасимов, его слова приводит Минобороны в Telegram.
По словам Герасимова, бойцы группировки участвуют в упорных боях и развивают наступление на территории Донецкой народной республики.
«Продолжаются бои по уничтожению подразделений ВСУ в городе Константиновке», — сообщил он.
Днем ранее сообщалось, что Украина попыталась применить в зоне СВО редкую технику из секретной поставки.