Чиновники выселили бойца СВО из квартиры в российском регионе

Чиновники выселили бойца СВО из квартиры в Якутии

Чиновники выселили бойца специальной военной операции (СВО) на Украине из квартиры в Якутии. Об этом сообщили в прокуратуре по российскому региону.

По данным ведомства, в 2023 году администрация поселка Усть-Мая переселила россиянина из аварийного жилья, предоставив ему новую квартиру. Однако вскоре выяснилось, что квартира является предметом судебного разбирательства между чиновниками и местной жительницей. Суд в итоге оставил права на жилплощадь за россиянкой, а нового жильца, бойца СВО, было решено выселить.

Прокуратура направила заявление в суд о возложении на муниципалитет обязанности предоставить военнослужащему другую квартиру. Дело находится на рассмотрении. «Мужчина в настоящее время проживает во временном жилье, предоставленном ему муниципалитетом», — уточнили в прокуратуре.

Ранее в Туле жену бойца СВО захотели принудительно выселить из ветхого жилья. При этом жилищный сертификат или другую поддержку семья не получила.