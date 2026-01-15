Реклама

15:01, 15 января 2026Экономика

Десятки домов в российском городе остались без тепла

Почти 20 домов в Рубцовске остались без тепла из-за аварии
Александра Качан (Редактор)

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Десятки жилых домов в Рубцовске Алтайского края остались без теплоснабжения из-за аварии на теплосетях. Об этом сообщил врио главы города Игорь Башмаков в своем Telegram-канале.

Авария произошла в районе улицы Гвардейской, также затронув дома на улицах Р. Зорге и С. Разина. Всего тепла лишились жители 18 зданий. В границах этих домов введен режим чрезвычайной ситуации, на месте работают две бригады аварийно-ремонтной службы и спецтехника.

Для безопасности жителей будет организован пункт временного размещения в школе № 10 с теплыми спальными местами, питанием, дежурным медперсоналом и сотрудниками полиции. Срок окончания ремонтных работ на теплосетях не уточняется.

Ранее в Новосибирске жильцы новостроек остались без света, воды и отопления. Такая ситуация происходит не впервые — жители сталкиваются с ней раз в месяц. По словам собственников, перебои иногда длятся больше суток.

