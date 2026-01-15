Девушка отказалась становиться крестной матерью сына лучшей подруги по неожиданной причине

Пользовательница Reddit с ником Advanced_Rent4993 рассказала о том, как она отказалась становиться крестной матерью сына лучшей подруги по неожиданной причине. Она уточнила, что поддерживала с ней близкие отношения еще со времени учебы в старшей школе.

Девушка объяснила, что причиной для конфликта стала просьба стать крестной матерью еще не рожденного сына ее бывшей одноклассницы. «Я была польщена и согласилась, однако затем она прислала мне список обязанностей крестной матери, в который входила покупка дорогих подарков на каждый день рождения и Рождество (она указала точные марки и ценовые диапазоны, начиная с 200 долларов), ежемесячное пополнение его счета на обучение в колледже (минимум 300 долларов) и готовность помочь в случае финансовых трудностей», — ужаснулась автор.

Она растерянно уточнила у подруги, не шутка ли это, на что та назвала финансовую помощь стандартной обязанностью крестной. По ее мнению, поскольку у Advanced_Rent4993 нет своих детей, зато есть высокооплачиваемая работа, она с легкостью позволит себе такие расходы.

«Я сказала, что ей нужна, видимо, не крестная мать, а банкомат. Она парировала, что в ее семье принято ждать от крестных финансового вклада, после чего я отказалась от этой участи. Я не собираюсь каждый год тратить тысячи долларов на ее ребенка. Подруга огорчилась и констатировала, что я "нарушила священное обещание"», — написала женщина.

