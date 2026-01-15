Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:40, 15 января 2026Ценности

Dior выпустил сумку с обложкой «Дракулы» за 377 тысяч рублей

Dior выпустил сумку с обложкой романа «Дракула» Стокера за 377 тысяч рублей
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Angèle Châtenet / Dior

Французский бренд Dior выпустил новую коллекцию сумок с книжными обложками. Соответствующая продукция появилась на сайте компании.

В нее в том числе вошли сумки-тоут различных размеров и цветов с названиями таких книг, как «Госпожа Бовари» Гюстава Флобера, «Хладнокровное убийство» Трумена Капоте и «Улисс» Джеймса Джойса. Также оказались представлены два варианта данных изделий с обложкой первого издания романа «Дракула» ирландского писателя Брэма Стокера: тоут большого рамера за 3550 долларов (примерно 279 тысяч рублей) и сумка-седло (или saddle bag) за 4800 долларов (примерно 377 тысяч рублей).

«Созданные как дань уважения классической литературе новые сумки Book Cover Tote украшены вышивкой, имитирующей обложки первых изданий книг XIX и XX веков», — говорится в описании на сайте.

Также в коллекцию вошли кошельки, портмоне и предметы одежды.

В дебкаре 2025 года сообщалось, что Louis Vuitton захотел выпустить сумки в виде пакетов от попкорна за 109 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Спецпредставитель Путина оценил новое заявление Мерца о России

    У США появилось новое супероружие. На что оно способно

    200 часов и миллионы рублей. Сколько стоит завести друга в Москве

    Нефтегазовые доходы России упали до минимума с 2020 года

    Турист заблудился и провел ночь в кишащих змеями джунглях в Таиланде

    Вооруженный огнеметом российский военный в бою вышел из себя и рассказал о последствиях

    Неизвестные взорвали бетонную урну в российском городе

    Россиян призвали не игнорировать кажущийся безобидным симптом после новогодних праздников

    На Западе неутешительно оценили конфликт Зеленского и Кличко

    «Радиостанция Судного дня» сообщила о «ботве»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok