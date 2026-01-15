Реклама

16:43, 15 января 2026

Дочь Пескова показала внешность подросшего брата

Дочь Дмитрия Пескова Елизавета показала внешность подросшего брата Дени
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @lisa_peskova

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета показала внешность подросшего брата Дени. Пост опубликован на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

28-летняя наследница представителя Кремля разместила фото и видео, где позировала с родственником на открытом балконе над водой. Он предстал перед камерой в белой футболке, голубых джинсах и черно-белых кедах. При этом удлиненные волосы юноши оказались распущены и небрежно уложены.

В свою очередь, девушка надела полупрозрачный топ с глубоким декольте и брюки с широкими штанинами. «Братик подрос», — указала она в подписи.

Дмитрий Песков — отец пятерых детей. В первом браке — с Анастасией Буденной — у него родился сын Николай. Во втором браке — с Екатериной Солоцинской — у Пескова появились дочь Елизавета и двое сыновей — Мик и Дени. В союзе с третьей женой — фигуристкой Татьяной Навкой — у пресс-секретаря родилась дочь Надежда.

Ранее в январе Елизавета Пескова показала фото с целующим ее мужчиной на отдыхе в Абу-Даби.

