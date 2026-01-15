Реклама

Главу МИД Гренландии довели до слез в Белом доме

Глава МИД Гренландии Моцфельдт расплакалась после встречи в Белом доме
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Глава МИД Гренландии Вивиан Моцфельдт расплакалась во время интервью после встречи с представителями администрации США в Белом доме. Об этом передает радиостанция KNR.

«После встречи, за которой весь день внимательно следили СМИ со всего мира, Вивиан Моцфельдт и [глава МИД Дании] Ларс Лёкке Расмуссен провели пресс-конференцию в посольстве Дании в США. Сразу после этого Моцфельдт вышла в прямой эфир на радио KNR — и здесь эмоции этого обычно опытного и сдержанного политика выплеснулись наружу», — сообщается в материале.

Моцфельдт рассказала, что последние несколько дней «были тяжелыми», представители Гренландии и Дании готовились к встрече с американцами, однако давление с их стороны только усилилось.

Ранее сообщалось, что Расмуссен после завершения встречи в Белом доме по Гренландии быстрым шагом направился к автомобилю делегации и закурил. Корреспонденты телеканала TV2 добавили, что дипломат также предложил Мотцфельдт сигарету.

