Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:54, 15 января 2026Мир

Гренландию захотели превратить в «Трамплэнд»

Экс-посол Макфол: США хотят Гренландию, чтобы превратить ее в «Трамплэнд»
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Marko Djurica / Reuters

Глава Белого дома Дональд Трамп хочет присоединить Гренландию к США, чтобы превратить остров в «Трамплэнд». Такое мнение выразил бывший американский посол в России Майкл Макфол в своем аккаунте социальной сети Х.

«Трамп хочет аннексировать Гренландию, чтобы превратить ее в Трамплэнд. За этим нелепым и безрассудным замыслом нет ни глубокой логики, ни какой-либо грандиозной стратегии», — заявил он.

Ранее Трамп обратился к НАТО и Дании, потребовав «убрать» от Гренландии Россию и Китай, которые якобы имеют военные амбиции в отношении территории. Он отметил, что остров «невозможно защитить двумя собачьими упряжками».

Также американский лидер объяснил, что Гренландия нужна США для развертывания системы противоракетной обороны (ПРО) «Золотой купол», необходимой для обеспечения национальной безопасности страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Во всем виновата моя жена». Высокопоставленный российский чиновник потерял работу в правительстве, запил и покончил с собой

    Почему на Крещение в России самые сильные морозы. Метеоролог объяснил погодный феномен

    Месяц под знаком увольнений. Почему россияне массово увольняются после январских праздников

    Россия вошла в тройку стран-лидеров по посещению любимого курорта богачей

    Премьер Польши предрек конец света

    Место взрыва в центре МВД в Сыктывкаре попало на видео

    Жена найденного мертвым экс-замминистра труда России дала первый комментарий

    Стало известно о насилии в семье найденного без признаков жизни экс-замглавы Минтруда

    Шурин бывшего мэра Москвы вышел на свободу после шести лет в колонии

    Появились данные о количестве пострадавших при взрыве гранаты в российском городе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok