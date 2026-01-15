Гренландию захотели превратить в «Трамплэнд»

Экс-посол Макфол: США хотят Гренландию, чтобы превратить ее в «Трамплэнд»

Глава Белого дома Дональд Трамп хочет присоединить Гренландию к США, чтобы превратить остров в «Трамплэнд». Такое мнение выразил бывший американский посол в России Майкл Макфол в своем аккаунте социальной сети Х.

«Трамп хочет аннексировать Гренландию, чтобы превратить ее в Трамплэнд. За этим нелепым и безрассудным замыслом нет ни глубокой логики, ни какой-либо грандиозной стратегии», — заявил он.

Ранее Трамп обратился к НАТО и Дании, потребовав «убрать» от Гренландии Россию и Китай, которые якобы имеют военные амбиции в отношении территории. Он отметил, что остров «невозможно защитить двумя собачьими упряжками».

Также американский лидер объяснил, что Гренландия нужна США для развертывания системы противоракетной обороны (ПРО) «Золотой купол», необходимой для обеспечения национальной безопасности страны.