Игрок сделал ставку на футбольный матч и проиграл почти шесть миллионов рублей

Клиент букмекерской конторы проиграл почти шесть миллионов рублей, поставив на гол «Наполи» во втором тайме матча 20-го тура чемпионата Италии с «Пармой». Об этом сообщает Betonmobile.

Игрок поставил 74 тысяч долларов, выбрав коэффициент 1,30. Пари прошло после безголевого первого тайма. При этом «Наполи» доминировал во втором тайме: десять ударов в створ, а также 75 процентов владения мячом. Несмотря на преимущество, хозяева не забили, матч завершился 0:0, и ставка сгорела.

После 20 матчей «Наполи» располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 40 очков. «Парма» находится на 14-м месте с 22 очками.

13 января сообщалось, что россиянин поставил 500 тысяч рублей на победу «Реала» и проиграл. Клиент букмекерской конторы потерял полмиллиона рублей, поставив на победу сливочных над «Барселоной» в финале Суперкубка Испании. «Барселона» победила со счетом 3:2.