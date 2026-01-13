Реклама

Спорт
20:21, 13 января 2026Спорт

Россиянин поставил 500 тысяч рублей на победу «Реала» и проиграл

Россиянин поставил 500 тысяч рублей на победу «Реала» в Суперкубке и проиграл
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Stringer / Reuters

Клиент букмекерской конторы потерял 500 тысяч рублей, поставив на победу мадридского Реала над «Барселоной» в финале Суперкубка Испании. Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

Россиянин поставил на ничью в основное время матча с «Реалом» по коэффициенту 4,20, рассчитывая на выигрыш в 2,1 миллиона. Гол Рафиньи на 73-й минуте разрушил эти планы.

Финал прошел 11 января на стадионе в Джидде. «Барселона» одолела «Реал» со счетом 3:2.

24 декабря клиент букмекерской компании собрал экспресс-ставку из трех матчей Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), но проиграл. Общий коэффициент пари составил 8,88. Россиянин поставил 800 тысяч рублей и мог забрать более 7 миллионов рублей.

