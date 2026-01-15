Семейные разборки со стрельбой на овощебазе в российском городе попали на видео

В Санкт-Петербурге задержали иностранца за семейные разборки со стрельбой на овощебазе. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Возбуждено уголовное дело по статье 213 («Хулиганство») УК РФ.

На кадрах видео задержанный рассказал, что в состоянии алкогольного опьянения поссорился с родственником. Возле складского помещения овощебазы он машиной сбил припаркованные тележки с товаром, а затем погнался за родственником, загнав его на крышу пристройки. После этого раскидал товар и произвел в воздух выстрел из пистолета.

В результате происшествия никто не пострадал. Злоумышленник скрылся с места до приезда сотрудников правоохранительных органов.

Позже он был задержан. При обыске у него изъяли два пистолета и 14 патронов различного калибра.

