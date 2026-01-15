Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:40, 15 января 2026Силовые структуры

Семейные разборки со стрельбой на овощебазе в российском городе попали на видео

В Петербурге задержали иностранца за семейные разборки со стрельбой на овощебазе
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Санкт-Петербурге задержали иностранца за семейные разборки со стрельбой на овощебазе. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Возбуждено уголовное дело по статье 213 («Хулиганство») УК РФ.

На кадрах видео задержанный рассказал, что в состоянии алкогольного опьянения поссорился с родственником. Возле складского помещения овощебазы он машиной сбил припаркованные тележки с товаром, а затем погнался за родственником, загнав его на крышу пристройки. После этого раскидал товар и произвел в воздух выстрел из пистолета.

В результате происшествия никто не пострадал. Злоумышленник скрылся с места до приезда сотрудников правоохранительных органов.

Позже он был задержан. При обыске у него изъяли два пистолета и 14 патронов различного калибра.

Ранее сообщалось, что банда подростков обстреляла россиянина в центре города.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названо последнее препятствие перед взятием Россией Запорожья

    «Ставка на геополитическую разрядку». Какие российские акции купить в 2026 году, чтобы заработать

    В России платят сотни тысяч рублей за переезд. Куда можно перебраться, чтобы получить максимальную выплату

    Бросивший ребенка об пол в российском аэропорту мужчина пойдет под суд

    Боня внезапно преподнесла 13-летней дочери подарки после возмущений ее тратами

    Звезда «Игры престолов» отказалась летать на драконах

    В небе над Москвой заметили редкое явление

    Названы отличия обычной простуды от воспаления легких

    Рекордное подорожание серебра объяснили

    Названа особенность «начиненного до отказа» дрона «Куб-3»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok