Иран и Израиль тайно договорились через Россию

WP: Иран и Израиль через Россию тайно договорились не атаковать друг друга

Иран и Израиль при посредничестве России тайно договорились не атаковать друг друга. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

«За несколько дней до начала протестов в Иране в конце декабря израильские официальные лица через Россию уведомили иранское руководство, что не будут наносить удары по Ирану, если Израиль не подвергнется нападению первым. Иран ответил по российскому каналу, что также воздержится от превентивного удара», — передает издание слова дипломатов и региональных чиновников, знакомых с ходом ситуации.

Как отмечает газета, переписка между Израилем и Ираном, а также роль России в качестве посредника были необычными, учитывая враждебность между двумя ближневосточными соперниками, которые в июне вели 12-дневную войну.

Однако, по словам источников, эти контакты отражали желание Израиля избежать восприятия его действий как фактора, обостряющего напряженность в отношениях с Ираном. Уточняется, что хотя иранские официальные лица положительно отреагировали на инициативу Израиля, они с опаской отнеслись к намерениям Израиля. Иран считал, что даже если израильские заверения были искренними, они оставляли открытой возможность того, что американские военные могут совершить нападение на Иран.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Арагчи призвал президента США Дональда Трампа не повторять предыдущих ошибок Вашингтона и выбрать дипломатию вместо войны. Он отметил, что мирные способы решения конфликтов гораздо лучше, и рекомендовал отказаться от войны.