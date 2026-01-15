Реклама

Изнасиловавшему туристку пальцами на Ибице тату-мастеру вынесли приговор

Daily Mail: Изнасиловавшего туристку тату-мастера отправили в тюрьму на пять лет
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Sergio Perez / Reuters

Проживающему на Ибице тату-мастеру, изнасиловавшему туристку пальцами во время сеанса, вынесли приговор. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что суд признал мужчину виновным и отправил его в тюрьму на пять лет вместо запрошенных обвинением шести. Кроме того, ему запретили приближаться к потерпевшей, а также обязали выплатить ей 15 тысяч евро (1,3 миллиона рублей) в качестве компенсации нанесенного ущерба.

Инцидент произошел в 2022 году в Сан-Хосе, Испания. Жертва пришла в тату-салон вместе с подругой, чтобы сделать парные татуировки. Пока одна из них ждала за занавеской на кресле, вторая подверглась насилию. 21-летняя девушка рассказала, что после того, как она легла на кушетку во время сеанса, тату-мастер ввел в нее два пальца. Другой рукой он держал машинку, продолжая рисовать.

