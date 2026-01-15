Изнасиловавший 13-летнюю сестру пассажир самолета попал под арест в аэропорту

The Sun: Пассажира международного рейса арестовали в Германии за изнасилование

Многократно изнасиловавший несовершеннолетнюю девочку пассажир международного рейса попал под арест в Германии. Об этом сообщило издание The Sun.

26-летнего гражданина Нидерландов, родившегося в Сомали, арестовали в аэропорту Франкфурта-на-Майне сразу после того, как он сошел с трапа самолета, прилетевшего из Эфиопии. Мужчина с 2023 года находился в международном розыске. «Его обвиняют в неоднократном изнасиловании своей 13-летней сводной сестры в 2020 году», — сообщили в полиции.

Уточняется, что преступления путешественник совершил в Великобритании. На данный момент он содержится под стражей в городе прибытия. В течение 60 дней его передадут британским властям.

