Мужчина предложил попутчице в самолете вино и попытался изнасиловать ее

Мужчина попытался изнасиловать попутчицу на рейсе Easyjet из Италии в Шотландию

Мужчина попытался изнасиловать попутчицу в самолете и угодил под суд. Подробностями истории поделилось издание BBC.

Уточняется, что инцидент произошел во время ночного рейса авиакомпании Easyjet из Неаполя, Италия, в Эдинбург, Шотландия, еще 13 мая 2025 года, однако подозреваемого признали виновным только в январе 2026 года. В материалах суда говорится, что 45-летний итальянец Никола Кристиано пересел на другое место рядом с шотландкой 1993 года рождения, имя которой не разглашается по юридическим причинам. Сначала Кристиано предложил женщине вино, а потом попытался силой прижать ее руку и голову к своему обнаженному паху.

В суде итальянец утверждал, что попутчица сначала была не против близости, но потом передумала. Однако один из свидетелей произошедшего, сидевшей в ряду позади, заявил, что все случилось без согласия женщины. Судебно-медицинская экспертиза также показала наличие следов спермы Кристиано на щеке шотландки.

Подсудимый признал в своих показаниях, что у него был сексуальный контакт с женщиной, и оправдал свои действия фразой: «Она меня спровоцировала. Она меня возбудила». Судья оставила мужчину под стражей и потребовала подготовить материалы дела перед вынесением приговора в Верховном суде Эдинбурга 6 февраля.

Ранее пассажира самолета British Airways обвинили в домогательствах к попутчице на борту. Мужчина погладил девушку по ноге, приобнял ее и попытался посадить к себе на колени.