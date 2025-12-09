Мужчина попытался посадить попутчицу на колени в самолете и попал под арест

45-летний литовец попал под арест за домогательства в самолете British Airways

Летевшего рейсом British Airways мужчину обвинили в домогательствах на борту самолета. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Инцидент произошел 8 января 2025 года, однако решение по делу появилось только 8 декабря. 45-летний литовец Паулюс Крилавичюс во время перелета из Нью-Йорка, США, в Лондон, Великобритания, заявил своей попутчице, что ищет спутницу жизни. После этого он погладил девушку по ноге, приобнял ее и попытался посадить к себе на колени. Потерпевшая пожаловалась на пассажира экипажу самолета, ее отсадили.

Когда лайнер приземлился в аэропорту Хитроу, путешественника арестовали. В итоге мужчина избежал тюрьмы: суд приговорил Крилавичюса к девяти месяцам условного срока. При этом гражданина Литвы обязали отработать 100 часов неоплачиваемых работ и посетить 25-дневные реабилитационные мероприятия. Он также выплатит жертве 500 фунтов стерлингов (51,1 тысячи рублей) в качестве компенсации и должен будет сообщать полиции свои данные в течение 10 лет.

Ранее 25-летнего мужчину арестовали на Шри-Ланке за домогательства к туристке. На опубликованных в сети кадрах он подошел к жертве и обнажился перед ней.