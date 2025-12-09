Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:09, 9 декабря 2025Путешествия

Мужчина попытался посадить попутчицу на колени в самолете и попал под арест

45-летний литовец попал под арест за домогательства в самолете British Airways
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Летевшего рейсом British Airways мужчину обвинили в домогательствах на борту самолета. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Инцидент произошел 8 января 2025 года, однако решение по делу появилось только 8 декабря. 45-летний литовец Паулюс Крилавичюс во время перелета из Нью-Йорка, США, в Лондон, Великобритания, заявил своей попутчице, что ищет спутницу жизни. После этого он погладил девушку по ноге, приобнял ее и попытался посадить к себе на колени. Потерпевшая пожаловалась на пассажира экипажу самолета, ее отсадили.

Материалы по теме:
«Он ударил меня и делал все, что хотел» Истории россиянок, путешествующих в одиночку. Что им пришлось пережить?
«Он ударил меня и делал все, что хотел»Истории россиянок, путешествующих в одиночку. Что им пришлось пережить?
13 августа 2022
«Ты всегда под прицелом» От грабежа до изнасилования: какие опасности поджидают одиноких россиянок в путешествиях?
«Ты всегда под прицелом»От грабежа до изнасилования: какие опасности поджидают одиноких россиянок в путешествиях?
13 сентября 2024

Когда лайнер приземлился в аэропорту Хитроу, путешественника арестовали. В итоге мужчина избежал тюрьмы: суд приговорил Крилавичюса к девяти месяцам условного срока. При этом гражданина Литвы обязали отработать 100 часов неоплачиваемых работ и посетить 25-дневные реабилитационные мероприятия. Он также выплатит жертве 500 фунтов стерлингов (51,1 тысячи рублей) в качестве компенсации и должен будет сообщать полиции свои данные в течение 10 лет.

Ранее 25-летнего мужчину арестовали на Шри-Ланке за домогательства к туристке. На опубликованных в сети кадрах он подошел к жертве и обнажился перед ней.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МИД России ответил Трампу на слова о Зеленском

    13-я пенсия оказалась невозможна

    Больше половины Киева осталось без электричества

    У принца Гарри заподозрили проблемы с деньгами

    Четвертый за день БПЛА сбили на подлете к Москве

    В российском регионе впервые прооперировали ребенка с редким диагнозом

    Пропавшую 33-летнюю модель нашли в Москве в тяжелом состоянии

    Известная российская журналистка назвала Якубовича «серьезным напряженным дедом»

    Google снова выпустит умные очки

    Россиянам назвали популярные направления для отдыха весной 2026 года

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok