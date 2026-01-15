Реклама

19:32, 15 января 2026Бывший СССР

Кулеба назвал украинцев достойными своей власти

Кулеба: Украинский народ такой же, какая его власть
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Украинский народ является достойным своей власти. Об этом заявил экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий, его слова приводит украинский Telegram-канал «Всевидящее ОКО».

«Власть у нас такая, какой украинский народ. Все, что хорошее и плохое в украинском народе — проявляется во власти. (...) Давайте прекратим историю про "хороший народ и плохую власть"», — заявил Кулеба.

Ранее он оценил шансы завершить конфликт на Украине в 2026 году. По его оценкам, в этом году будет возможно только прекращение огня, но не заключение мирного соглашения.

