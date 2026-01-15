Реклама

Летевший из России в Иран самолет вернулся в аэропорт вылета

Самолет вернулся в Шереметьево из-за закрытия воздушного пространства Ирана
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Летевший из Москвы в Тегеран, Иран, самолет российской авиакомпании вернулся в аэропорт вылета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Уточняется, что борт был вынужден вернуться в Шереметьево из-за закрытия воздушного пространства Ирана. Это произошло 14 января. Повторный вылет запланирован на 11:00 15 января.

Представители российского авиаперевозчика отметили, что на время ожидания отправки и обратного рейса пассажиров обеспечили едой, напитками и размещением в гостинице.

Также 15 января Telegram-канал «Крыша ТурДома» написал, что в связи с закрытием воздушного пространства Ирана самолет авиакомпании Flydubai Санкт-ПетербургДубай вылетел с шестичасовой задержкой. По данным сервиса flightradar24, в итоге борт летел через страны Евросоюза (ЕС) — Польшу, Словакию, Румынию и Болгарию. Кроме того, через ЕС следовали лайнеры из Москвы в Дубай.

Ночью 15 января стало известно, что Иран закрыл воздушное пространство для всех рейсов, за исключением международных, которые следуют в страну или из нее. До этого сообщалось, что некоторые самолеты начали облетать территорию страны.

