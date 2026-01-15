Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:17, 15 января 2026Бывший СССР

ВС России начали бои за Никифоровку в ДНР

Марочко: Российские войска начали бои за Никифоровку в ДНР
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России, развивая успех на славянском направлении, начали бои за взятие Никифоровки Донецкой народной республики (ДНР), рассказал военный эксперт Андрей Марочко. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, после взятия под контроль Васюковки российские войска зашли в Хромовку.

«Основное направление удара сейчас идет на Никифоровку. Можно говорить, что начались подготовительные мероприятия по освобождению данного населенного пункта», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что ВС РФ наступают на направлении Белицкое — Шевченко после взятия Красноармейска.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы идем по следу». В США задержали человека, виновного в сливе информации по Венесуэле

    В России на фоне снегопадов взлетели зарплаты дворников. Сколько они зарабатывают сейчас

    США заполучили таинственное оружие, которое вызывает «гаванский синдром». Помогло ли оно захватить Мадуро

    Стало известно о переброске ударной авианосной группы США на Ближний Восток

    Социальная реклама

    Женщина нашла элегантный способ обойти офисный дресс-код

    Сальдо заявил о подготовке ВСУ удара в Хорлах

    ВС России начали бои за Никифоровку в ДНР

    США продали первую партию венесуэльской нефти

    В свитере Лаврова разглядели вызов всему миру

    Названы преимущества российской «Сармы» перед HIMARS

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok