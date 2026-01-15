ВС России начали бои за Никифоровку в ДНР

Вооруженные силы (ВС) России, развивая успех на славянском направлении, начали бои за взятие Никифоровки Донецкой народной республики (ДНР), рассказал военный эксперт Андрей Марочко. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, после взятия под контроль Васюковки российские войска зашли в Хромовку.

«Основное направление удара сейчас идет на Никифоровку. Можно говорить, что начались подготовительные мероприятия по освобождению данного населенного пункта», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что ВС РФ наступают на направлении Белицкое — Шевченко после взятия Красноармейска.