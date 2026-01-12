Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:12, 12 января 2026Бывший СССР

Стали известны подробности наступления ВС России после взятия Красноармейска

ВС РФ наступают на направлении Белицкое — Шевченко после взятия Красноармейска
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные наступают в Донецкой народной республике (ДНР) после взятия и полной зачистки Красноармейска (украинское название — Покровск) и Димитрова (украинское название — Мирноград). Об этом пишет Telegram-канал «Архангел спецназа».

«Идет продвижение наших войск в направлении Белицкое — Шевченко. (...) Исходя из радиоперехватов, [Вооруженные силы Украины (ВСУ)] несут большие потери в живой силе, в частности СпН "Омега", который прибыл на направление для усиления остатков механизированных подразделений», — говорится в публикации.

По информации Telegram-канала, Вооруженные силы (ВС) России атакуют тылы украинских подразделений. Вместе с тем ведется активный штурм населенного пункта Гришино, в связи с чем ВСУ перебрасывают к нему дополнительные силы.

Ранее о боях у Гришино и Удачного под Красноармейском высказывался глава ДНР Денис Пушилин. Он заявлял, что у населенных пунктов ведутся серьезные сражения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Их оборона — две собачьи упряжки». В США заявили, что Дания незаконно оккупировала Гренландию. Что ответил Копенгаген?

    Раскрыты корни теории заговора о космической катастрофе СССР

    В Лондоне хотят похитить Путина. Что об этом говорят в Москве

    В Минздраве дали пояснение по новым правилам направления россиян к психиатру

    Российского миллиардера заметили на «Золотом глобусе»

    71-летняя женщина нашла любовь в доме престарелых

    Востоковед оценил вероятность военной операции США в Иране

    Стали известны подробности наступления ВС России после взятия Красноармейска

    Уехавшую отдыхать Долину выселят из квартиры в Хамовниках с приставами

    Мизулина предложила обнародовать все данные про иноагентов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok