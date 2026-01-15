Военкор рассказал о странном поведении российского генерала во время марша Пригожина

Военкор Сладков заявил, что один генерал повел себя странно при марше Пригожина

Один из российских генералов повел себя странно во время организованного основателем частной военной компании «Вагнер» Евгением Пригожиным марша на Москву в 2023 году. Об этом рассказал российский военкор Александр Сладков в Telegram.

По словам Сладкова, он узнал, что для защиты одного «очень важного штаба» неназванного силового ведомства был направлен спецназ, и до тех пор, пока сохранялась опасность, находившийся в здании генерал вел себя приветливо и предложил бойцам чай. Однако как только появились сообщения об остановке колонн «Вагнера», поведение генерала изменилось.

Через некоторое время пришла информация — Пригожин остановился, все успокоилось. В той же комнате появился тот же генерал и сказал тому же сержанту: «Ты бы жопу от стула оторвал, видишь, в помещение генерал зашел» Александр Сладков

В той же публикации военкор заявил, что во время операции по принуждению Грузии к миру 2008 года генерал Анатолий Хрулев лично вступил в бой с «коммандос противника» и уничтожил их из автомата. «Разные есть генералы», — подытожил он.

Ранее сообщалось о второй за два года отставке командующего на спецоперации генерал-лейтенанта Сухраба Ахмедова. В 2022 году бойцы 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота России писали на имя губернатора Приморского края Олега Кожемяко письмо, в котором обвиняли Ахмедова в потерях под Угледаром.