09:30, 15 января 2026

Военкор рассказал о странном поведении российского генерала во время марша Пригожина

Марк Леонов
Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Один из российских генералов повел себя странно во время организованного основателем частной военной компании «Вагнер» Евгением Пригожиным марша на Москву в 2023 году. Об этом рассказал российский военкор Александр Сладков в Telegram.

По словам Сладкова, он узнал, что для защиты одного «очень важного штаба» неназванного силового ведомства был направлен спецназ, и до тех пор, пока сохранялась опасность, находившийся в здании генерал вел себя приветливо и предложил бойцам чай. Однако как только появились сообщения об остановке колонн «Вагнера», поведение генерала изменилось.

Через некоторое время пришла информация — Пригожин остановился, все успокоилось. В той же комнате появился тот же генерал и сказал тому же сержанту: «Ты бы жопу от стула оторвал, видишь, в помещение генерал зашел»

Александр Сладков

В той же публикации военкор заявил, что во время операции по принуждению Грузии к миру 2008 года генерал Анатолий Хрулев лично вступил в бой с «коммандос противника» и уничтожил их из автомата. «Разные есть генералы», — подытожил он.

Ранее сообщалось о второй за два года отставке командующего на спецоперации генерал-лейтенанта Сухраба Ахмедова. В 2022 году бойцы 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота России писали на имя губернатора Приморского края Олега Кожемяко письмо, в котором обвиняли Ахмедова в потерях под Угледаром.

