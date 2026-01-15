Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
10:20, 15 января 2026Из жизни

Мать порномодели пожаловалась на проблемы в общении из-за карьеры дочери

Мать модели Энни Найт рассказала об осуждении окружающих из-за карьеры дочери
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: @anniekknight

Мать популярной порномодели OnlyFans Энни Найт пожаловалась на предвзятое отношение со стороны знакомых. Об этом сообщает Us Weekly.

Карин Найт рассказала, что карьера дочери оказала негативное влияние на ее социальные связи и спровоцировала проблемы в общении. «Несколько приятельниц, с которыми я пришла пообедать, спросили: "Так это что, финансовая пирамида? Она вербует школьниц, чтобы те присоединились к ней?" Это было оскорбительно», — рассказала мать порномодели. Видео с этой цитатой опубликовала Энни Найт на своей странице в соцсетях.

Сама Найт признает, что ее карьера поначалу шокировала семью. Кэрин узнала о том, чем занимается Энни, из новостей и две недели не хотела с ней разговаривать. Однако со временем она стала одной из главных поклонниц дочери. «В конце концов я просто должна сказать, что действительно горжусь тобой. Так горжусь», — заявила Кэрин в ответ на слова благодарности от Энни. Женщина предпочитает игнорировать критику окружающих и считает, что вступать в полемику бесполезно.

Материалы по теме:
Домогательства, измены и порно. Как самая известная многодетная семья Америки оказалась в центре секс-скандала?
Домогательства, измены и порно.Как самая известная многодетная семья Америки оказалась в центре секс-скандала?
11 ноября 2022
«Устранив все табу, мы не станем свободными» Сексуальная революция изменила мир. Почему теперь ее критикуют феминистки?
«Устранив все табу, мы не станем свободными»Сексуальная революция изменила мир. Почему теперь ее критикуют феминистки?
6 ноября 2022

Энни Найт, прославившаяся среди прочего секс-марафоном с 583 мужчинами за 6 часов, отмечает, что главным плюсом своей работы она считает возможность финансово помогать матери, которая ее вырастила.

Ранее Энни Найт разочаровало, что ее бывшая подруга, скандальная порнозвезда Бонни Блю, слишком легко отделалась после ареста на Бали. Ей грозило лишение свободы на срок до 15 лет за производство порнографии, однако суд, рассматривавший дело, избрал более легкое наказание.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    У арестованной вице-президента «Оборонстроя» нашли ВНЖ за рубежом. Ее обвиняют в мошенничестве на 786 миллионов рублей

    Почему на Крещение в России самые сильные морозы. Метеоролог объяснил погодный феномен

    Месяц под знаком увольнений. Почему россияне массово увольняются после январских праздников

    Появились подробности по делу директора нацпарка «Куршская коса»

    В ЕС задумались о воровстве Украиной кредита на 90 миллиардов

    В Польше заявили о резком снижении эффективности Украины в перехватах ракет

    Раскрыты новые детали жестокого нападения модели на российскую блогершу в клубе на Бали

    Летевший из России в Иран самолет вернулся в аэропорт вылета

    Два человека были заживо погребены под снегом в российском городе

    Москву похвалили за уборку снега

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok