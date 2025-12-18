Бывшую подругу разочаровало слишком легкое наказание скандальной порнозвезды

Модель Энни Найт заявила, что Бонни Блю слишком легко отделалась после ареста

Австралийскую модель Энни Найт разочаровало, что ее бывшая подруга, скандальная порнозвезда Бонни Блю, слишком легко отделалась после ареста на Бали. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Бонни Блю, которая прославилась тем, что переспала с тысячей мужчин за 12 часов, была задержана 5 декабря на Бали. Ей грозило лишение свободы на срок до 15 лет за производство порнографии, однако суд, рассматривавший дело, избрал более легкое наказание. Ее оштрафовали на 20 австралийских долларов (1000 рублей), депортировали из страны и на 10 лет запретили въезд.

По мнению Энни Найт, наказание было слишком легким. «Мне, конечно, не хотелось бы, чтобы она попала в тюрьму, но более крупный штраф, по-моему, был бы уместным», — заявила она.

Особенно ее возмутило, как Бонни Блю вела себя после ареста. «Идти в иммиграционный центр, чтобы снимать там видео для блога и призывать подписываться на ее секс-платформу, когда тебе грозит 15 лет, — это полное безумие», — говорит Энни Найт.

Безумие, что Бонни издевалась и продолжает издеваться над Индонезией как страной, нарушала их законы, не уважала их верования, но при этом отделалась штрафом на 20 долларов. Мне кажется, это показывает людям, что можно поехать на Бали, нарушать любые законы и выйти сухим из воды Энни Найт

Энни Найт известна тем, что за шесть часов переспала с 583 мужчинами. Позднее она рассказывала, что знает об онлайн-сталкере, который следит за ней уже три года.