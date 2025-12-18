Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
08:00, 18 декабря 2025Из жизни

Бывшую подругу разочаровало слишком легкое наказание скандальной порнозвезды

Модель Энни Найт заявила, что Бонни Блю слишком легко отделалась после ареста
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: @anniekknight

Австралийскую модель Энни Найт разочаровало, что ее бывшая подруга, скандальная порнозвезда Бонни Блю, слишком легко отделалась после ареста на Бали. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Бонни Блю, которая прославилась тем, что переспала с тысячей мужчин за 12 часов, была задержана 5 декабря на Бали. Ей грозило лишение свободы на срок до 15 лет за производство порнографии, однако суд, рассматривавший дело, избрал более легкое наказание. Ее оштрафовали на 20 австралийских долларов (1000 рублей), депортировали из страны и на 10 лет запретили въезд.

По мнению Энни Найт, наказание было слишком легким. «Мне, конечно, не хотелось бы, чтобы она попала в тюрьму, но более крупный штраф, по-моему, был бы уместным», — заявила она.

Особенно ее возмутило, как Бонни Блю вела себя после ареста. «Идти в иммиграционный центр, чтобы снимать там видео для блога и призывать подписываться на ее секс-платформу, когда тебе грозит 15 лет, — это полное безумие», — говорит Энни Найт.

Безумие, что Бонни издевалась и продолжает издеваться над Индонезией как страной, нарушала их законы, не уважала их верования, но при этом отделалась штрафом на 20 долларов. Мне кажется, это показывает людям, что можно поехать на Бали, нарушать любые законы и выйти сухим из воды

Энни Найт
Материалы по теме:
Горят на работе Почему порноактрисы все чаще кончают с собой
Горят на работеПочему порноактрисы все чаще кончают с собой
10 января 2018
Рыцарь в белых трусах. Как нищий японец стал «императором порно» и перевернул представление о фильмах для взрослых
Рыцарь в белых трусах.Как нищий японец стал «императором порно» и перевернул представление о фильмах для взрослых
16 ноября 2021
«Я видел все» Этот стриптизер блистал в клубах, а теперь развлекает старушек. И не жалеет об этом
«Я видел все»Этот стриптизер блистал в клубах, а теперь развлекает старушек. И не жалеет об этом
17 августа 2019

Энни Найт известна тем, что за шесть часов переспала с 583 мужчинами. Позднее она рассказывала, что знает об онлайн-сталкере, который следит за ней уже три года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о погибших членах экипажа судна в порту Ростова

    Белоусов предупредил о подготовке НАТО к большой войне. Когда это произойдет и чем ответит Россия

    «Эффект Долиной» напугал покупателей квартир. Как скандальное дело, за которым следила вся Россия, изменит рынок недвижимости

    Палата представителей США отклонила резолюции о запрете военных действий в Венесуэле

    Мошенники придумали способ обхода закона о дропперах

    Раскрыта главная цель предстоящего саммита ЕС

    Дерматолог раскрыла секрет правильного мытья в душе

    Иностранец ответил за теракт на БАМе

    Уиткофф и Кушнер проведут еще одну встречу перед переговорами с Россией

    Двое рыбаков бесследно исчезли в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok