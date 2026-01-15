Реклама

Из жизни
21:08, 15 января 2026Из жизни

Меган Маркл начала делать закладки

Герцогиня Сассекская Меган Маркл начала делать кожаные закладки
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Caitlin Ochs / Reuters

Герцогиня Сассекская Меган Маркл представила первый продукт 2026 года для своего лайфстайл-бренда As Ever — кожаную закладку для книг. Об этом сообщает Town & Country.

По информации издания, ограниченную партию закладок ручной работы с золотой надписью «fell asleep here» («уснула на этом месте») раскупили быстрее, чем за полчаса, несмотря на цену в 18 долларов (около 1,4 тысячи рублей). По словам Меган Маркл, она решила делать закладки, вдохновившись мастерством каллиграфии, которое освоила, работая в магазине канцтоваров.

«Для глав, которые вы хотите смаковать больше всего», — говорится в описании продукта. Закладки также доступны в составе подарочного набора «A Moment to Unwind» («Момент, чтобы расслабиться») за 64 доллара (около пяти тысяч рублей). Новая коллекция перекликается с январскими планами герцогини, посвященными «перезагрузке и ритуалам», и вдохновляет больше отдыхать.

Любовь Меган Маркл к чтению хорошо известна: ранее она делилась списками любимых книг в своем шоу на Netflix и выпустила детскую книгу «Скамейка» в 2021 году. Бренд ограничил покупку четырьмя наборами в одни руки, чтобы товар могли позволить себе больше поклонников.

Ранее сообщалось, что окружение принца Уильяма и Кейт Миддлтон в приватных беседах высмеивает бренд Меган Маркл. По данным источников, друзья наследника британского престола называют бренд Меган As If — «как будто это взлетит».

    Обсудить
